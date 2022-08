Tutti gli occhi sono puntati ora su Mario Draghi. Dal premier è infatti attesa in queste ore la decisione sulla vendita di Ita Airways e in particolare sull’avvio della trattativa in esclusiva con uno dei due contendenti, ovvero la cordata Msc-Lufthansa da una parte e il fondo americano Certares dall’altra.

La situazione

Secondo diverse fonti di stampa, il dossier sarebbe già passato nelle mani del primo ministro dopo le valutazioni del ministero dell’Economia, per cui mancherebbe adesso solamente la decisione finale da parte di Draghi, che più volte nelle scorse settimane aveva manifestato l’intenzione di chiudere la pratica entro la fine del mese e comunque prima delle elezioni del 25 settembre, nonostante le opposizioni politiche di Fratelli d’Italia in particolare.



Le offerte

Le ultime offerte arrivate al Governo dopo le revisioni richieste non sembrano avere scostato di molto le posizioni dei due contendenti: la proposta di Msc e Lufthansa vedrebbe una valutazione da 850 milioni di euro circa per l’80 per cento delle quote, con il rimanente 20 per lo Stato insieme a un posto all’interno del cda; più bassa invece la valutazione di Certares, 650 milioni, ma per una quota sensibilmente minore, il 60 per cento circa, e quindi un maggiore peso in futuro dell’Esecutivo.