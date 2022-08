Qatar Airways ritirerà l’A380 non appena sarà ultimato il rafforzamento della sua flotta. A comunicarlo lo stesso ceo del vettore, Akbar Al Baker (nella foto), che definisce “un grosso errore” l’acquisizione di questo modello di velivolo.

Velivolo ripristinato momentaneamente per far fronte all’accelerazione della domanda e alla mancanza di aerei: “A causa della messa a terra degli A350 e della nostra carenza di capacità l’unica alternativa era ripristinare gli A380, anche se a costi elevati - spiega il ceo -. Non appena inizieremo a ricevere le consegne degli aerei, però, li rimetteremo a terra”.



La difficoltà a trovare i pezzi di ricambio

Tra i problemi, oltre a quello dei costi, la difficoltà a trovare pezzi di ricambio per questo modello, il che rappresenta un ulteriore handicap. "Airbus ha smesso di produrlo – ha detto il ceo secondo quanto riportato da Preferente -, quindi non ci sono più incentivi per produrre pezzi di ricambio".



L’A380, l’aereo commerciale più grande al mondo, aveva cominciato a cadere in disuso già prima della pandemia, scomparendo quasi del tutto dai cieli durante la crisi sanitaria mondiale. Negli ultimi mesi, però, a causa dell’aumento vertiginoso della domanda sono molti i vettori che hanno deciso di recuperarlo per far fronte all’impennata delle richieste.



Il 16 dicembre 2021 Airbus ha consegnato a Emirates l’ultimo A380 uscito dagli stabilimenti. Il vettore è il cliente più fedele di questo modello, con 115 unità nella sua flotta.