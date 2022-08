Il Portogallo si prepara allo sciopero dell'aviazione previsto per il prossimo weekend

Portway, la società che gestisce i servizi a terra dei principali aeroporti portoghesi, ha confermato che i suoi lavoratori non dovrebberoi scioperare il prossimo fine settimana per regolare una disputa su retribuzione e condizioni di lavoro, avvertendo che lo sciopero potrebbe non solo avere un impatto sui viaggiatori e sulle operazioni aeroportuali, ma anche sulla ripresa dell’intero settore turistico.

Come riporta TTG Media, all'inizio di agosto il sindacato portoghese dei lavoratori dell'aviazione civile Sintac aveva programmato uno sciopero di tre giorni per il 26-28 agosto, fine settimana festivo in Regno Unito, dopo aver posticipato lo sciopero programmato in aprile per consentire ulteriori negoziati.



Esponenti della società di assistenza a terra che serve gli aeroporti di Lisbona, Porto, Faro e Funchal, hanno commentato a TTG Media che: "Portway si rammarica deli disagi che questa situazione potrebbe causare ai passeggeri e, dato l'impatto che lo sciopero potrebbe avere sulle operazioni aeroportuali, consigliamo ai viaggiatori di informarsi sui loro voli con le compagnie aeree prima di dirigersi verso gli aeroporti". Portway ha affermato che i motivi del sindacato per indire lo sciopero non sono chiari e "non corrispondono alla realtà. Inoltre, la richiesta di questo sciopero arriva nel mezzo di un processo negoziale in corso, con incontri già programmati per tutto il mese di settembre".



"Indire uno sciopero in questo momento di intenso traffico negli aeroporti nazionali è inaccettabile, in quanto influenzerà gli spostamenti di migliaia di persone e il flusso di beni essenziali verso alcune regioni del Portogallo, compromettendo anche la ripresa del settore turistico, l'economia nazionale e potenzialmente la stessa sostenibilità di Portway. Lo sciopero influirà sicuramente sulla capacità dell'azienda di tradurre la tanto attesa ripresa finanziaria in migliori condizioni per i lavoratori. Tuttavia, crediamo nel senso di responsabilità dei suoi lavoratori".



Il media portoghese Expresso ha inoltre riferito che il Governo ha decretato il minimo di un volo giornaliero di andata e ritorno tra Lisbona e Funchal durante lo sciopero e di un altro tra Porto e Funchal.