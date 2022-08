Bloccati per cinque ore nel tunnel della Manica: i passeggeri trasferiti a Folkestone

Lieto fine per l’avventura toccata a decine di passeggeri, rimasti bloccati ieri pomeriggio all’interno dell’Eurotunnel, la galleria ferroviaria lunga 50km che collega Francia e Regno Unito attraversando lo Stretto della Manica.

Come riporta il Corriere della Sera, i viaggiatori sono rimasti bloccati per cinque ore nel pomeriggio di ieri invece di raggiungere l’Inghilterra in 35 minuti, dopo che un allarme aveva segnalato al conducente del convoglio un guasto meccanico.

Partite da Calais, le persone coinvolte sono riuscite a prendere un altro convoglio di emergenza solo attraversando una galleria di servizio. A quel punto hanno raggiunto il Kent, nella stazione di Folkestone.



Le immagini e i video dell’evacuazione sono stati subito condivisi dai passeggeri, con i media britannici che le hanno riprese poco dopo. I viaggiatori, turisti e non, usciti dal mezzo bloccato, hanno attraversato una lunga galleria per circa un quarto d’ora, traportando le proprie valigie, prima di raggiungere il treno sostitutivo.