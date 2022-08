Aeroporto di Venezia, 1.700 i voli nella settimana di Ferragosto

Il Marco Polo di Venezia prosegue sulla strada del recupero dei volumi di traffico rispetto al 2019. Nella settimana dal 15 al 21 agosto, lo scalo ha gestito 250.993 passeggeri, che corrispondono all’85,1% del volume gestito nello stesso periodo del 2019.

I voli complessivi tra arrivi e partenze sono stati 1.706, di cui solo l’1% è stato cancellato. Il tempo medio di attesa ai varchi di sicurezza è stato di 8’02 minuti, in linea con quello delle settimane precedenti.



I tempi di riconsegna bagagli si sono mantenuti stabili: la media è stata di 19 minuti per la consegna del primo bagaglio (19 minuti nella settimana 8-14 agosto, 20 minuti in quella 1-7 agosto) e di 29' minuti per l'ultimo (29 minuti nella settimana 8-14 agosto e 30 minuti in quella 1-7 agosto).