Russia, compagnie aeree smantellano velivoli vecchi e nuovi per i pezzi di ricambio

Il settore aereo russo è in gravi difficoltà. A sei mesi dall’invasione dell’Ucraina, alcune compagnie tagliate fuori dalla possibilità di acquistare pezzi di ricambio avrebbero già iniziato a smantellare velivoli operativi e in alcuni casi quasi nuovi da impiegare per la manutenzione della propria flotta.



Come racconta Simpleflying, per ricavare pezzi di ricambio verrebbero utilizzati B737 e A320 fino a qualche mese fa in servizio, ma anche un modello di soli due anni e mezzo come l’A350, di cui Aeroflot possiede sette esemplari, dei 22 complessivi ordinati ad Airbus.



Ma oltre a velivoli prodotti all’estero, secondo indiscrezioni verrebbe smontato anche un Sukhoi Superjet 100 di fabbricazione russa. Un fatto che lascia pensare che i problemi di approvvigionamento comincino a colpire anche gli aerei di produzione nazionale.

Amina D'Addario