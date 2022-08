Emirates: stop ai voli sulla Nigeria dal primo settembre

Emirates sospenderà i voli sulla Nigeria a partire dal prossimo primo settembre. Alla base della decisione ci sarebbe l’impossibilità da parte del vettore di rimpatriare fondi bloccati nel Paese, nonostante i tentativi fatti con le autorità di sbloccare la situazione.

La compagnia di Dubai collega due destinazioni in Nigeria, ovvero la capitale Abujia con 5 voli alla settimana e la città di Lagos, con ben 11 frequenze. "Rimaniamo comunque intenzionati a servire la Nigeria e le nostre operazioni forniscono la connettività tanto necessaria per i viaggiatori nigeriani, fornendo accesso alle opportunità commerciali e turistiche a Dubai e alla nostra più ampia rete di oltre 130 destinazioni", ha detto Emirates in una nota.



Secondo quanto riportato dalla Iata la somma relativa al contenzioso sarebbe pari a 450 milioni di dollari.