Volotea anticipa la fine della stagione in alcune destinazioni spagnole

Fuerteventura, Ibiza, Maiorca, Minorca, Lanzarote, Murcia: sono queste le località sulle quali Volotea ha deciso di chiudere in anticipo la stagione estiva.

La compagnia ha deciso infatti di anticipare la chiusura dei voli su alcune destinazioni. Si tratta per lo più di voli che sarebbero stati operati già in autunno, a fine stagione. Ad esempio nel caso di Minorca la compagnia, come riporta preferente.com, avrebbe dovuto operare fino all'11 ottobre, ma i voli sono stati confermati solo fino al 27 settembre.



Alcuni giorni fa, sottolinea ancora il sito di informazione trade spagnolo, la compagnia aveva invece cancellato alcuni voli sulle Asturie.