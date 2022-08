Wizz Air: base a Suceava da dicembre, previsto anche un volo su Treviso

Ci sarà molta Italia nell’operativo di Wizz Air dalla nuova base di Suceava, in Romania, che aprirà nel prossimo mese di dicembre. Il vettore low cost posizionerà due aerei sullo scalo portando in totale a 11 le destinazioni servite. Di queste 5 saranno new entry assolute e per l’Italia ci sarà il volo su Treviso, con una frequenza bisettimanale. Le altre novità sono invece Parigi-Beauvais, Bruxelles-Charleroi, Larnaca e Eindhoven.

Con l’avvio delle operazioni la compagnia potenzierà anche le frequenze su tre rotte già esistenti, tutte e tre sulla Penisola. Nel dettaglio i collegamenti su Milano Bergamo saliranno a 7 frequenze alla settimana, 5 quelle per Roma Fiumicino e 3 per Bologna.