C’è chi si butta nella mischia lancia in resta e punta a fare bottino pieno e chi invece cerca una preda alla volta controllando il territorio senza fare troppo rumore. L’evoluzione post pandemica nel trasporto aereo in generale e nel segmento low cost in particolare hanno cambiato l’atteggiamento dei leader di mercato riconsegnandoci i tre big sicuramente trasformati. E così se da una parte Ryanair e Wizz Air puntano ad andare ‘oltre i limiti’, dall’altra easyJet si sta distinguendo per una politica più prudente, fatta di piccoli passi.



Le ultime novità

Il vettore britannico negli ultimi mesi ha abituato il pubblico ad annunci di nuove rotte senza grandi clamori. Lo dimostra anche l’ultimo in ordine di tempo, quello che ha riguardato la base di Lisbona dove il vettore ha ottenuto alcuni slot lasciati liberi da Tap per avviare in autunno alcuni collegamenti aggiuntivi (12 in totale, con l’Italia presente con Milano Bergamo).

Dietro questo atteggiamento c’è anche la consapevolezza di essere comunque alle prese con il ‘male’ del 2022, ovvero la carenza di personale, a cui non si può ovviare nel giro di poche settimane. Ma probabilmente anche la volontà di distinguersi rispetto ai competitor, con un atteggiamento molto ‘british’.