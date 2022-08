British Airways: lo stipendio dei dipendenti torna ai livelli pre-pandemia

Con un aumento del 13%, lo stipendio dei dipendenti di British Airways è tornato ai livelli del 2019.

Come sottolinea preferente.com, dopo diverse minacce di sciopero la compagnia ha concordato un incremento dei salari che scatterà alla fine di quest'anno.



L'aumento riguarda non solo il personale di cabina , ma anche quello di terra e i meccanici.



Dopo lo scoppio della pandemia e la riduzione delle operazioni legate alle regole per il contrasto del Covid, la compagnia aveva imposto un taglio salariale del 10% a tutto il personale. Nelle ultime settimane, i dipendenti avevano minacciato una serie di scoperi nei periodi più critici dell'anno se gli stipendi non fossero tornati ai livelli pre-pandemia.