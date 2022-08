Stati Uniti, in autunno tariffe aeree in calo del 40%

Le tariffe aeree ora alle stelle potrebbero avere le settimane contate. Almeno negli Stati Uniti, dove i prezzi medi delle tratte domestiche scenderanno in autunno di quasi il 40%.

A prevederlo una ricerca della piattaforma di viaggi Hopper riportata da abcnews.com, secondo cui il calo drastico potrebbe verificarsi già a settembre, quando volare all'interno del Paese costerà in media 142 dollari in meno rispetto al picco estivo. Meno marcata, invece, la flessione sulle tratte internazionali, le cui tariffe sarebbero destinate a scendere del 19%. Ma purché, avverte la piattaforma, si prenoti con almeno un mese di anticipo.



E per quanto riguarda l'Europa? Se l'arrivo della bassa stagione servirà a calmierare i prezzi, l'inversione di tendenza è però ancora lontana. A. D. A.