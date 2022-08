Emirates torna a volare con gli A380 sulla rotta di Perth

Un altro ritorno per l'A380. Emirates ha annunciato che utilizzerà di nuovo il gigante dei cieli per i voli su Perth, dal prossimo dicembre.

Come riporta travelmole.com l'operazione è stata progettata per aumentare i posti disponibili sui collegamenti da Dubai e la città australiana.



Il servizio giornaliero sostituirà quello attualmente operato con i B777-300Er.



La compagnia ha evidenziato una netta ripresa della domanda per la destinazione in seguito al lancio della Premium Economy, varata per la prima volta sui voli verso Sidney il primo agosto.



Oltre a Perth e Sidney, la compagnia vola anche su Melbourne e Brisbane.