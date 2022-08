Un ritorno al passato, quello degli anni trascorsi in Fca al fianco di Marchionne, oppure una visione a lungo termine per accordi di mobilità integrata? O più semplicemente un investimento importante in un progetto che ha tutte le caratteristiche per fare parlare di sé nel prossimo futuro. Il presidente di Ita Airways Alfredo Altavilla si guadagna la scena ancora una volta, ma in questa occasione la compagnia aerea deve lasciare il passo al nuovo progetto lanciato dalla Ares.

La casa costruttrice di autoveicoli di lusso del modenese si appresta a presentare una gamma di prodotti legati alla mobilità elettrica, ovviamente anche in questo caso in ottica up level. Per questo progetto l’azienda ha cercato il supporto di alcuni investitori e li ha trovati in tre figure: Altavilla, appunto, che farà anche parte del consiglio di amministrazione; Boris Collardi, banchiere italo-svizzero; l’a.d. di Gucci Marco Bizzarri.



Secondo quanto riportato da Avionews, l’investimento complessivo per il prossimo triennio ammonterà a cento milioni di euro e comporterà un importante crescita a livello occupazionale.