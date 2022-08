Wizz Air, da ottobre il Milano-Cardiff

Un nuovo volo collegherà l’Italia al Regno Unito il prossimo inverno. Dal 30 ottobre Wizz Air volerà a Cardiff da Milano Malpensa.

La rotta sarà operata con frequenza bisettimanale: il mercoledì e la domenica.



“Questo è un periodo molto emozionante per Wizz Air in Italia - commenta in una nota Paulina Gosk, corporate communication manager del vettore -. La stagione invernale è ormai alle porte e noi siamo pronti a renderla ricca di opportunità per tutti i nostri passeggeri.



I biglietti sono già acquistabili sui canali di vendita della compagnia.