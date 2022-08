I vettori Usa tagliano anche a novembre: 34mila voli in meno nello schedule

Nuovi tagli in arrivo negli operativi delle compagnie aeree nordamericane, che si apprestano a una riduzione sensibile dei voli anche nel corso del prossimo mese di novembre, confermando così le previsioni di un prolungamento dei disagi causati dalla carenza del personale anche per la stagione invernale.

Secondo quanto riportato da Simpleflying la sforbiciata più netta, stando ai dati Cirium, sarebbe quella di American Airlines, che ha eliminato dall’operativo 29mila dei 34mila collegamenti tagliati in totale. Per il colosso Usa si tratta del secondo intervento sul mese di novembre, per un totale ora di 40mila voli sui poco meno di 200mila previsti nello schedule iniziale.



Tra gli altri vettori che sono intervenuti con riduzioni minori figurano Delta, WestJet, United e Frontier.