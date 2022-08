Quest’estate Ryanair si appresterà a chiudere sul mercato italiano con un tasso di crescita del 30 per cento, esattamente il doppio della media della low cost irlandese per lo stesso periodo. Numeri che fanno capire come la scalata ai 50 milioni di passeggeri annui sulla Penisola è davvero iniziata e, se non ci saranno imprevisti esterni, il traguardo è stato fissato. E si indicano già le prossime mosse.

Le aree potenziali

A tracciare la rotta è il ceo Eddie Wilson che, in un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera, indica le aree dove Ryanair può crescere ancora, come la Sicilia, dove è convinto che si sia intercettata solo una piccola fetta di mercato. E poi “Sardegna, Puglia, Calabria, Marche, Veneto, Umbria, Abruzzo. In queste aree c’è potenziale per flussi tutto l’anno sia a livello nazionale che internazionale”, dice.



I numeri

Wilson poi snocciola numeri, ricordando di avere al momento il 40 per cento di market share in Italia ma di volere crescere ancora una volta raggiunta quota 50 milioni di pax. Quanto a questo traguardo sarà così suddiviso: 15 milioni di pax sui voli domestici il resto su quelli fuori dai confini.