La Cina si prepara a entrare in competizione con i due colossi dell’aviazione Boeing e Airbus con il Comac 919, destinato a provare a contrastare lo strapotere dei modelli B737 e A320 una volta completate tutte le autorizzazioni e certificazioni di rito.

L'iter

La gestazione di questo aereo è stata lunghissima, oltre 15 anni, ma ora sembra essere arrivata la volta buona, dopo l’annuncio della stessa casa costruttrice di avere superato tutti i test necessari per ottenere il via libera da parte dell’Autorità per l’aviazione civile del Paese. Serviranno ora ancora alcuni step, ma la strada dovrebbe essere ormai spianata per potere partire con la formazione specifica dei piloti e, a seguire, le prime apparizioni negli air show e quindi la commercializzazione.



Secondo quanto riportato da Preferente, considerato le varie tempistiche è molto probabile che i primi modelli possano essere messi in vendita entro la fine del 2023.