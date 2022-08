Cina, primi allentamenti delle restrizioni sui voli internazionali

La Cina ha iniziato ad allentare le restrizioni Covid-19 per i voli internazionali che dovessero registrare persone positive al virus a bordo. Gli aerei in arrivo con 5 contagiati o con il 4% dei passeggeri totali infetti, verranno sospesi soltanto per una settimana rispetto alle due finora previste.

Secondo quanto stabilito dalla Civil Aviation Administration, solo nel caso in cui l'8% o più dei passeggeri dovesse risultare positivo, si andrebbe a bloccare la rotta per 14 giorni.



Come riporta simpleflying.com, la Cina è a oggi l'unica grande potenza economica nel mondo che sta seguendo un approccio 'Zero Covid-19' continuando a prevedere periodi di lockdown, tanto che di recente, per esempio come rilevato il 26 luglio, i voli internazionali inbound e outbound sono stati meno di 100, ossia quasi 3mila in meno rispetto allo stesso giorno del 2019. G. G.