di Amina D'Addario

I voucher di Alitalia restano un tema caldo per le agenzie. A novembre il Governo aveva attivato un fondo da 100 milioni di euro destinato a rimborsare i passeggeri e gli operatori in possesso di titoli di viaggio non fruiti dell’ex compagnia di bandiera. Le agenzie avevano seguito la procedura inizialmente indicata dal vettore per ricevere gli indennizzi, ma quelle richieste, denunciano i dettaglianti, non sono mai andate a buon fine. Il Mise fa ora sapere che nell’ultimo decreto Aiuti bis approvato dal Governo sono state “adottate disposizioni per assicurare per l’intero anno in corso le residue attività, in primo luogo inerenti i rimborsi ai viaggiatori” di Alitalia. Ma dopo aver sopportato lunghe ed estenuanti attese, le agenzie restano scettiche.

Lo scetticismo delle agenzie

“A parte la promessa del Governo di essere tra i primi a essere indennizzati - denuncia il presidente di Fiavet Campania-Basilicata, Giuseppe Scanu -, non abbiamo ancora ricevuto nulla. In un momento di ripresa così incerta è però chiaro che questo è un problema che rischia di mettere ancora più in difficoltà aziende già provate dalla pandemia”. Un “grosso punto interrogativo” anche secondo il presidente di Fiavet Lombardia, Giordano Nobile: “Era stato istituito un fondo da 100 milioni di euro per procedere ai rimborsi di tutti i biglietti, ma siamo ancora in un limbo. Non si sa se e quando verremo rimborsati. Insieme a tutti i voucher delle altre compagnie in scadenza, questo è un altro tema che dopo agosto verrà a galla, destabilizzando tante realtà”.



Che le agenzie siano “rimaste con il cerino in mano” lo pensa del resto anche la presidente di Fiavet Liguria, Wilma Pennino: “Da una parte c’è un’Alitalia che non esiste più e dall’altra c’è Ita Airways che dice che è una compagnia nuova, che non ha nulla a che vedere con la precedente gestione. In mezzo ci sono però le agenzie e i passeggeri alle prese con un problema che, ad oggi, non ha ancora trovato una soluzione”.