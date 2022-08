Nuove rotte in arriva per Sky express, la compagnia cretese che sta continuando a espandere il suo network collegando numerose città europee ad Atene.

Nei prossimi mesi, saranno 3 le novità per il vettore, una delle quali coinvolgerà l’Italia. A partire dal 3 novembre, infatti, Sky express collegherà l’aeroporto internazionale di Atene con Milano Malpensa con 5 frequenze a settimana dal giovedì al lunedì. Accanto all’introduzione del volo su Milano, la compagnia ha deciso di potenziare i collegamenti verso Roma, trasformando il servizio in un volo quotidiano.



Oltre al volo per Milano, dal 2 novembre Sky express introdurrà un collegamento fra Atene e Monaco di Baviera con 5 frequenze a settimana e un volo su Sofia, operativo sempre dal 2 novembre.



“Annunciamo l’espansione del nostro network verso tre destinazioni strategiche, fortemente legate alla Grecia in termini di ospitalità e imprenditorialità – ha spiegato Gerasimos Skaltsas, direttore commerciale del vettore -. La nostra soddisfazione è duplice, perché dopo una stagione estiva particolarmente impegnativa, siamo pronti a spiegare le nostre ali raggiungendo l’ottava destinazione internazionale da servire stabilmente tutto l’anno”.