Ita Airways, Draghi: “Sulla vendita deciderà questo Governo”

Sulla vendita di Ita Airways deciderà l’attuale Esecutivo. La conferma è arrivata ieri direttamente dal premier dimissionario Mario Draghi, dopo il Consiglio dei Ministri. “Non è mia intenzione – ha dichiarato in conferenza stampa – lasciare la questione di Ita Airways al nuovo Governo. Noi dobbiamo fare il nostro dovere fino in fondo”.



Secondo quanto riferito da Draghi, si legge su Repubblica.it, il Governo uscente individuerà “un vincente in tempi brevi”. Entro “dieci giorni”.

Arriva così una risposta chiara alle affermazioni della capofila di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, secondo cui la privatizzazione dovrebbe essere congelata fino all’esito delle elezioni.



Partita aperta

Resta ancora aperta la corsa per i pretendenti del vettore. Stando a quanto scrive il quotidiano, nelle prossime ore il Minsitero dell’Economia richiederà alle cordate in lizza chiarimenti sulle proposte e su alcuni temi rimasti in sospeso, quali il ruolo del Governo e lo sviluppo degli hub nazionali strategici. Una volta ricevute le risposte, l’Esecutivo farà la sua scelta e valuterà fino a che punto spingersi con la privatizzazione del vettore, scegliendo se firmare un memorandum di intesa con la cordata individuata, per lasciare libertà di azione su Ita al prossimo Governo, o se procedere con un preliminare di vendita.