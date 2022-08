di Amina D'Addario

Airbus e Qatar Airways sempre più ai ferri corti. Il consorzio europeo ha annullato il suo contratto per la consegna di 19 aerei A350-1000 destinati alla compagnia del Golfo.

La notizia, riportata dalla Reuters, arriva dopo che il produttore di aerei aveva già annullato a gennaio un ordine per 50 A321 e dopo la messa a terra dei jumbo jet A350 da parte dell'autorità di regolamentazione del Qatar per presunti rischi di sicurezza relativi allo strato più superficiale della fusoliera. Il vettore aveva allora chiesto 200mila dollari di risarcimento per ogni aereo e giorno di immobilità, mentre Airbus aveva rigettato le accuse sostenendo che il difetto non avrebbe avuto conseguenze sulla sicurezza del volo. Una battaglia pubblica che si era poi spostata nelle aule di giustizia britannica, avviando un iter processuale ancora in corso.



Le relazioni commerciali

Airbus accusa ora la compagnia di utilizzare la controversia per rafforzare le proprie finanze e ridurre la sua flotta di costosi jet in una fase in cui il loung haul faticava ancora a riprendersi. In attesa che venga confermata dai diretti interessanti, la mossa del colosso dell'aviazione sembra comunque mettere la parola fine a ogni futuro rapporto commerciale con Qatar Airways.