Norwegian riprende quota. La compagnia ha archiviato il mese di luglio con oltre 2,2 milioni di passeggeri, il dato migliore dallo scoppio della pandemia. Si tratta del triplo dei pax rispetto al dato registrato nello stesso mese dello scorso anno.

Come riporta ttgmedia.com, inoltre, il vettore ha ragiunto un load factor del 94,5%, il più alto da molti anni a questa parte e soprattutto in incremento di 10 punti percentuali rispetto a giugno scorso.



La stagione del vettore

"Questa è stata una grande estate per Norwegian" ha affermato l'amministratore delegato Geir Karlsen. La compagnia ha schierato nel mese 70 aeromobili, operando il 99,7% dei suoi voli di linea.



Dati positivi anche dal fronte della puntualità: il 93% dei voli è arrivato nei tempi previsti o con un ritardo non superiore a un'ora. Un dato non scontato in una stagione complessa per gli aeroporti come quella corrente.