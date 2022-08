Trenitalia con Tier per la mobilità integrata e sostenibile

“Contribuire a una mobilità integrata, multimodale e sempre più sostenibile”. Questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra Tier, fornitore di servizi di micro-mobilità condivisa e Trenitalia.

Attraverso l’intesa sarà possibile unire ai viaggi sulle Frecce il servizio di monopattini e e-bikes in sharing di Tier presente in dieci città italiane.



A tutti i passeggeri di Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, che non siano già clienti Tier, basterà registrarsi sull’app dell’azienda per avere diritto a un bonus di benvenuto pari a due sblocchi e 20 minuti di utilizzo gratuito dei mezzi ecologici fino a luglio 2023, inserendo il codice ‘FRECCIAROSSA’ nella sezione ‘sconti e promozioni’.



Inoltre, a partire da agosto sui mezzi Tier sarà visibile anche il logo Frecciarossa.