JetBlue: ricavi record per il trimestre, ma costi in aumento a doppia cifra

JetBlue Airways guarda con ottimismo alla fusione conclusa con Spirit Airlines, ma intanto il secondo trimestre dell'anno si chiude con una perdita.

Nonostante i ricavi record di 2,45 miliardi di dollari, infatti, pesano ancora 188 milioni di dollari in negativo legati all'aumento dei costi (in primis quello del carburante) di oltre il 35% rispetto al primo trimestre del 2022.



Come riporta travelpulse.com la profittabilità delle attuali operazioni di investimento dovrebbe emergere sul lungo termine, motivo per cui i vertici della compagnia si dicono fiduciosi e prevedono risultati positivi quando a ottobre verranno comunicati i numeri del terzo trimestre.

G. G.