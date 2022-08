L'aeroporto di Torino guarda al futuro: controlli più veloci grazie alla tecnologia 3D

L’aeroporto di Torino guarda al futuro e prosegue nel processo di innovazione grazie all’installazione presso il passaggio prioritario Fast Track di un apparato radiogeno che consente la scansione in tre dimensioni del contenuto del bagaglio a mano. Per i passeggeri che utilizzano il varco veloce non sarà quindi più necessario separare né i liquidi né i dispositivi elettronici.



Accedono al Fast Track i passeggeri che hanno questo servizio prioritario incluso nella tariffa del biglietto aereo, oppure che decidono di acquistarlo sulla piattaforma e-commerce dell’Aeroporto di Torino o direttamente in aeroporto utilizzando la cassa automatica.

Tablet, pc e smartphone, al pari di sostanze liquide, aerosol e gel potranno essere lasciati all’interno del bagaglio a mano, anziché essere separati in apposite vaschette: si accelerano così i tempi del passaggio ai varchi di security per i passeggeri che scelgono il Fast Track.



Le procedure di security stabiliscono in ogni caso che, in base al responso fornito dall’apparato e dall’addetto di sicurezza, potrebbe rendersi necessario effettuare ulteriori verifiche, prevedendo l’apertura del bagaglio e il controllo mirato su alcuni oggetti.

Per rispondere in maniera efficace ai bisogni dei viaggiatori, Torino Airport ha creato una Charging & Working Area. Collocata al di là dei controlli di sicurezza, nella zona Imbarchi, sarà accessibile gratuitamente per coloro che necessitano di utilizzare il computer, offrendo 11 postazioni di lavoro dotate ciascuna di 2 prese Usbe di prese elettriche per ricaricare smartphone e tablet.

E’ stato inoltre potenziato il servizio di copertura wi-fi all’interno del terminal Passeggeri.