Con Emirates all’Atlantis Aquaventure Waterpark di Dubai

Emirates porta gli italiani all'Atlantis Aquaventure Waterpark di Dubai. Da oggi ogni biglietto della compagnia aerea per Dubai o per qualsiasi altra destinazione con uno scalo nella città di oltre 15 ore, includerà un pass per trascorrere un'intera giornata nel parco acquatico.

Il waterpark ospita giostre da record, oltre 1 km di spiaggia privata, parchi giochi e 105 scivoli d'acqua, tra cui Leap of Faith, Aquaconda e il Surf's Up wave rider.



I passeggeri Emirates che viaggiano dalla Penisola possono usufruire della promozione prenotando il loro volo per Dubai o per qualsiasi altra destinazione con scalo a Dubai fino al 21 agosto 2022, in qualsiasi classe per viaggi dal 5 agosto 2022 al 15 ottobre 2022. Il biglietto gratuito per il parco acquatico Aquaventure dà diritto a un ingresso di un'intera giornata durante gli orari di apertura delle strutture.