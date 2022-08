Iberia, la capacità invernale torna ai livelli pre-Covid

Iberia si prepara a mettere in campo tutta l'offerta per l'inverno. Dopo le varie riduzioni degli operativi negli ultimi due anni per la prima volta, la prossima stagione, la compagnia tornerà alla programmazione pre-pandemia, con un sostanziale ritorno alla normalità.

Come riporta preferente.com lo schedule si concentrerà sul traffico business e sui collegamenti verso le isole Baleari e Canarie. Aumenteranno inoltre i collegamenti verso l'America Latina e gli Stati Uniti, oltre alla programmazione sul corto e medio raggio.



Aumentano anche gli impegni sull'italia con sette frequenze in più su Milano e quattro in più su Roma, che arriveranno così rispettivamente a 35 e 37 voli settimanali.



Sostanzialmente il piano sarà uguale o superiore al quello che prese il via il 30 ottobre 2019. Per il Nord America la principale novità è il prolungamento del volo su Dallas, che sarebbe dovuto terminare il 29 ottobre ma che invece proseguirà anche nella stagione invernale.