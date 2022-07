Iag torna in utile. Il Gruppo è tornato a produrre profitti per la prima volta dall'inizio della pandemia, nonostante le "sfide storiche" che l'industria dei viaggi sta affrontando.

Come riporta TTG Media infatti, l’utile al netto delle imposte del secondo trimestre chiusosi al 30 giugno è stato pari a 133 milioni di euro.

Il Gruppo ha anche registrato un utile operativo nel secondo trimestre di 293 milioni di euro, da raffrontarsi a una perdita di 967 milioni di euro 12 mesi prima. Si prevede che l'utile operativo "migliorerà in modo significativo" nel terzo trimestre e sarà positivo per l'intero 2022.

Tuttavia, a causa delle sfide operative di inizio anno relative al Covid-19, Iag ha registrato una perdita nel primo semestre al netto delle imposte di 654 milioni di euro, significativamente ridotta rispetto ai 2 miliardi di euro dell'anno precedente.



"Nel secondo trimestre siamo tornati al profitto per la prima volta dall'inizio della pandemia a seguito di una forte ripresa della domanda in tutte le nostre compagnie aeree - ha affermato l'amministratore delegato di Iag Luis Gallego -. Questo risultato supporta le nostre prospettive di chiudere l’anno in profitto".

La capacità per l'intero anno del Gruppo dovrebbe attestarsi al 78% dei livelli del 2019, anche se Iag spera che le operazioni in Nord America si avvicineranno alla capacità del 2019 entro la fine dell'anno.