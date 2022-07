JetBlue si aggiudica Spirit Airlines e crea il quinto più grande vettore americano

JetBlue Airways acquisterà Spirit Airlines. La notizia arriva poche ore dopo il no di Spirit all’offerta messa sul piatto da Frontier Airlines, concludendo così la questione fusione iniziata ormai cinque mesi fa. L’operazione, secondo le aspettative dei due vettori, dovrebbe chiudersi non più tardi della prima metà del 2024.

Grande entusiasmo dai vertici di JetBlue che si dichiarano ansiosi di accogliere tutti i membri del team di Spirit per costruire insieme una nuova potenza dell’aviazione americana, la quinta per dimensione, mettendo al centro il cliente e puntando su tariffe più basse rispetto ai Big Four (American, Delta, United e Southwest).



Come riporta travelpulse.com, JetBlue pagherà ogni azione 33,50 dollari per un totale di 3,8 miliardi di dollari. La compagnia che nascerà avrà a sua disposizione una flotta di 458 aeromobili e un portafoglio ordini di oltre 300 aeromobili Airbus. G. G.