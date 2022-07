di Gaia Guarino

Dopo lo stop del trasporto aereo dovuto al diffondersi della pandemia, il settore è finalmente in ripresa. Lo dimostrano i numeri dei voli internazionali, a oggi tornati al 70% rispetto ai livelli del 2019.

Le compagnie hanno sfruttato questo periodo di pausa per rinnovarsi, per porre maggiore attenzione alla sostenibilità disegnando aerei più efficienti senza nulla togliere al comfort dei passeggeri.



Come riporta ilsole24ore.com Air France ha puntato sulla qualità della business class riprogettando la poltrona business secondo il modello di una stanza di hotel: camera da letto di notte e ufficio con scrivania di giorno.



Le novità si potranno trovare a bordo già da settembre sui primi Boeing 777-300, che vedranno rivoluzionate anche le classi Premium ed Economy.



Non mancano i cambiamenti nella ristorazione. Sempre Air France ha deciso di non abbandonare la partnership con gli chef stellati per il menù di business class e di continuare a puntare sul cibo ‘healthy’ in tutte le classi di volo con alimenti bio per i più piccoli.



Guardando all’Italia, Ita Airways diffonde il bello del Made in Italy con le nuove divise firmate Brunello Cucinelli, il design di Walter De Silvia per gli interni del primo Airbus A350 e la cucina di bordo affidata al 3 stelle Michelin Enrico Bartolini.



Infine, parlando di esperienza gastronomica di alto livello, si distingue La Compagnie, che sulla rotta Milano-New York con 76 posti tutti in business class ha di recente presentato i piatti curati dallo chef Lorenzo Cogo.