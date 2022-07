Elaf Group ed Aegean Airlines in partnership per incremetare i flussi Arabia Saudita-Grecia

Elaf Group, conglomerato saudita del settore turistico, ha siglato una partnership con Aegean Airlines, compagnia di bandiera greca.

L'accordo nasce con lo scopo di incrementare i flussi di viaggiatori nonché gli scambi tra i due Paesi, così da spingere un numero sempre crescente di europei verso la scoperta dell'Arabia Saudita.

Nella prima fase, i voli per la Grecia decolleranno da Riyadh e da Jeddah. A seguire, si aggiungeranno altri hub.



Come riporta zawya.com, quello che accomuna le due nazioni è la ricchezza culturale. La collaborazione tra Aegean ed Elaf si pone come strategica per il raggiungimento degli obiettivi della Vision 2030 saudita: il vettore ellenico darà modo non soltanto di collegare la Grecia al Medio Oriente ma, grazie al suo network, di attrarre passeggeri da scali come Roma, Londra, Parigi, Monaco e Madrid.

Gaia Guarino