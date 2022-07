Boeing777X: il jet bimotore più grande al mondo presenta la versione 777-9X

Il Boeing 777X, descritto come il ’jet bimotore più grande ed efficiente al mondo’, è stato presentato al Farnborough Airshow nella versione di prova del modello 777-9X, una delle due varianti del 777X.

il Boeing 777X, come riporta La Stampa, doveva entrare in servizio originariamente nel 2020, ma il lancio dell'aereo è stato rimandato per ritardi dovuti anche alla pandemia di Covid-19 e il debutto ora è previsto nel 2025. La caratteristica esterna più sorprendente dell'aereo sono le estremità delle ali pieghevoli, una novità per l'aviazione commerciale.