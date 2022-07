I cieli d’Europa sono sempre più nei guai. Oltre alle cancellazioni programmate e ai ritardi dovuti alla mancanza di personale, anche gli scioperi, per la prima volta indetti in pieno periodo estivo, stanno mettendo in difficoltà il sistema del trasporto aereo.

Domani, mercoledì 27 luglio, sarà la volta del personale di terra di Lufthansa che incrocerà le braccia negli aeroporti tedeschi, fra i quali il trafficatissimo hub di Francoforte. A indire lo sciopero il sindacato Verdi, che chiede un aumento di salario del 9,5% a favore dei lavoratori.



Lo stop del personale di terra porterà cancellazioni e ritardi, perché mancheranno all’appello lavoratori che si occupano di attività fondamentali, come la manutenzione dei velivoli e il loro spostamento dai cancelli d’imbarco verso la pista.



Lufthansa dal canto suo bolla lo sciopero come incomprensibile. Il successivo incontro con i sindacati è fissato fra il 3 e il 4 agosto.