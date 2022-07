Scioperi estivi: tavolo tecnico al Ministero dei trasporti

È riunito in queste ore il tavolo al Ministero dei Trasporti per cercare di dirimere le problematiche del comparto, per disinnescare in qualche maniera la minaccia di scioperi che incombe sulla stagione turistica italiana.

Il ministro Enrico Giovannini sta infatti affrontando un ‘round tecnico’ con le associazioni di settore per verificare le principali problematiche che affliggono la categoria, dai salari del personale di volo al piano nazionale aeroporti, fino agli incentivi alle low cost.



La necessità più impellente è quella di sminare il problema degli scioperi nel periodo estivo, anche se, pur intervenendo a livello italiano, l’interconnessione delle rotte e soprattutto la rotazione delle macchine rischia di esporre i viaggiatori alla ormai triste esperienza di cancellazioni, ritardi e caos.