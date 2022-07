Here to Help: Heathrow mette in campo ulteriori 750 risorse per assistere i viaggiatori

Più di 750 membri del personale attualmente non operativo a Heathrow offriranno volontariamente 10mila ore di lavoro e più di 2mila 200 turni durante l'estate per migliorare le condizioni dei passeggeri in aeroporto.

Come riporta TTG Media infatti, i portavoce dello scalo hanno dichiarato che estenderanno il programma annuale Here to Help in risposta alla crescente domanda di passeggeri dopo aver sperimentato "l'equivalente di 40 anni di crescita in sole quattro settimane".



"Questa è la prima estate negli ultimi tre anni in cui le persone si imbarcheranno in massa per le vacanze estive, con molti passeggeri che viaggeranno finalmente da Heathrow all’estero. Finora il numero di passeggeri è stato superiore di oltre il 500% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per questo Heathrow ha adottato una serie di misure per contribuire a rendere più agevoli i viaggi dei passeggeri. Ciò include la collaborazione con le compagnie aeree per gestire gli orari aumentando il personale nei diversi team e rafforzando l'iniziativa Here to Help".



Il team Here to Help accoglierà i passeggeri in aeroporto, li indirizzerà ai banchi del check-in e li aiuterà a gestire problemi come il bagaglio a mano di grandi dimensioni. Sarà inoltre a disposizione per assolvere tutte le pratiche burocratiche prima della partenza e i test Covid-19.



Emma Gilthorpe, direttore operativo di Heathrow, ha dichiarato: "La nostra iniziativa Here to Help è stata rafforzata in vista delle vacanze per aiutarci a gestire l'ondata estiva senza intoppi”.