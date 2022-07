Moby e Tirrenia, nuove iniziative commerciali per i passeggeri

Moby e Tirrenia lanciano, a stagione in corso, una nuova iniziativa per rendere ancora più allettanti i viaggi in traghetto per raggiungere le destinazioni di vacanza italiane.

L’iniziativa riguarda i viaggi verso Sicilia e Sardegna, sui quali la compagnia ha sviluppato il nuovo ‘Ritorna & risparmia’, una formula con la quale, prenotando un viaggio con Moby sulla Sardegna e con Tirrenia sulla Sicilia, è possibile accedere al viaggio di ritorno con una riduzione del 50% sul biglietto.



Questa iniziativa è realizzata solo sui viaggi che si svolgono nelle ore diurne: la riduzione del 50% è disponibile per i viaggi fino al 31 luglio, mentre per quelli effettuati dal 1 al 31 agosto l’offerta cala al 25% di sconto sulla tratta di ritorno.