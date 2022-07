Il settore dei trasporti in Italia brinda alla ripresa. Dopo due anni con il freno a mano tirato (e sedili vuoti) i dati del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile certificano la ripresa.

Il record degli incremnti, come riporta ilsole24ore.com, tocca alle crociere, che nel periodo aprile-giugno 2022 segna un +573% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Ma anche il trasporto aereo segna una progressione a tre cifre, con un aumento del 447%. Leggermente inferiore, ma sempre di tutto rispetto, l'aumento dell'Alta velocità, che fa un balzo in avanti del 212%.



Il confronto con il 2019

Ma ci sono anche settore che addirittura superano i livelli del 2019. I traghetti infatti sorpassano i dati pre pandemici.



Per il trasporto aereo invece, nonostante il balzo in avanti, manca ancora il 13% per tornare alle cifre del 2019. Per le crociere il divario è ancora più grande: si parla di un -59% rispetto all'ultimo anno prima del Covid. Ma il tasso di crescita, come visto, fa ben sperare.