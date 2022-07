Una svolta storica considerati gli scontri degli anni passati. Per la prima volta, infatti, da settembre partirà una forma di collaborazione tra Italo e Trenitalia per offrire ai clienti della prima una maggiore possibilità di combinazioni. Nel dettaglio, da ieri sul portale e al termine dell’estate sull’app di Italo i clienti potranno acquistare in combinazione con le proprie tratte dell’Alta velocità anche le tratte regionali di Trenitalia e i collegamenti a lunga percorrenza su gomma di Itabus.

La novità arriva grazie al supporto tecnologico di Trainline e darà la possibilità ai clienti di verificare tutte le combinazioni possibili semplificando il processo di acquisto.



“In questo modo – si legge in una nota della compagnia -, Italo connette al proprio network Alta Velocità numerose nuove destinazioni servite da altri vettori: città d’arte, meraviglie naturalistiche e piccoli borghi inesplorati lungo la Penisola; da Nord a Sud collegando anche la Sicilia. Infatti, sarà possibile per i viaggiatori acquistare direttamente sul sito italotreno.it soluzioni di viaggio continuate e così raggiungere mete che fino ad oggi non erano connesse ai servizi AV di Italo”.