Il record di Wizz Air: oltre 600mila pax italiani in un mese

È a tripla cifra l’incremento di passeggeri registrato da Wizz Air per il mese di giugno 2022 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il vettore, infatti, ha trasportato 4,34 milioni di passeggeri, il 179% in più su giugno 2021.

L'exploit della Penisola

Ancora più incoraggianti i risultati ottenuti dal mercato italiano: i viaggiatori nostri connazionali sono stati a giugno oltre 600mila, con un incremento di 580mila unità rispetto al pre-pandemia.

Negli ultimi 12 mesi Wizz Air ha aggiunto al suo network 200 nuove rotte verso 126 destinazioni in Europa e non solo e, per sostenere questa crescita, ha approvato la consegna di 27 Airbus ultramoderni ed efficienti. L’obiettivo è di ridurre le emissioni di CO2 del 25% per passeggero-chilometro entro il 2030 e all'inizio di quest'anno Wizz Air ha anche firmato un memorandum d'intesa con Airbus per esplorare il potenziale delle operazioni di aeromobili alimentati a idrogeno.



Cinquecento aerei a fine decennio

“Il nostro ordine di oltre 400 Airbus - aggiunge Paulina Gosk, Corporate Communication Manager di Wizz Air - rappresenta un vero e proprio cambiamento per Wizz, in quanto offre la più bassa impronta ambientale per passeggero, oltre a sostenere la nostra ambiziosa strategia Wizz500”. L'obiettivo del vettore è infatti di arrivare ad avere una flotta di 500 aeromobili entro la fine del decennio.