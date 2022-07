Klm: l'accordo con i treni di Thalys alleggerisce l'aeroporto di Schipol

Klm e Thalys hanno rafforzato l'integrazione treno-aereo per i collegamenti tra Schiphol e Bruxelles.

Come riporta una nota "i passeggeri in partenza da Bruxelles possono effettuare il check-in sia per la tratta ferroviaria che per quella aerea. Il servizio ad alta velocità tra il centro di Bruxelles e l’aeroporto di Amsterdam Schiphol impiega poco più di 1h e 30min".



L'operazione permetterà a Klm di operare un volo in meno al giorno tra le due mete.



L'accordo è un primo passo per l'atuazione dei piano del Governo olandese per l'intermodalità. "L'aspetto nuovo del prodotto aereo-treno appena introdotto - si legge ancora nella nota - è che i passeggeri lo troveranno molto simile all'esperienza di trasferimento da aereo ad aereo a cui sono abituati. I passeggeri possono, ad esempio, effettuare il check-in per l'intero viaggio tramite KLM.

La carta d'imbarco è valida sia per il servizio ferroviario che per il volo".



L'aeroporto di Schiphol è stato recentemente al centro delle cronache del settore a causa dei problemi nella gestione dei flussi di viaggiatori, come diversi altri scali europei.