Una giornata nera nel cuore della stagione estiva. È di 550 cancellazioni il bilancio delle 4 ore sciopero che ieri hanno visto incrociare le braccia il personale easyJet, Ryanair Limited, Malta Air, Volotea, Crewlink e i controllori di volo Enav. Un’ondata di annullamenti che, direttamente e indirettamente, ha interessato oltre 100mila italiani e che potrebbe portare, secondo le prime stime de ilsole24ore.com, a risarcimenti per oltre 2 miliardi di euro.

La macchina dei reclami è già in moto. Le associazioni dei consumatori Unc e Codacons, riporta Ansa.it, hanno già presentato un esposto all’Antitrust per verificare la legittimità delle agitazioni e il Codacons ha chiesto gli interventi della Commissione Ue, dell’Enac e delle procure a tutela dei diritti dei passeggeri.



La posizione di Fto

Chiede l’intervento dell’Enac anche il presidente di Fto, Franco Gattinoni, che, definendo “vergognosa” la condotta delle low cost, ha alzato gli scudi in difesa dei viaggiatori lasciati a terra e di agenzie e t.o., alle prese con le numerose riprotezioni in un periodo di forti difficoltà ereditate dall’emergenza Covid. “Le low cost non possono pensare di essere al di sopra della legge - ha tuonato -. Anche Enac, che ha un ruolo di vigilanza sull’applicazione della 261 del 2004, deve adoperarsi per l’osservanza delle norme, elemento chiave per il buon funzionamento del mercato”.



Si muove il Parlamento

Sulla situazione ha preso posizione anche la presidente della Commissione Trasporti alla Camera, Raffaella Praita. “Quello che accade negli aeroporti è inaccettabile – ha dichiarato - soprattutto per i cittadini, sottoposti a disagi incredibili, a cui si aggiungono il malfunzionamento o le scarse informazioni fornite dalle compagnie aeree. Bisogna senz’altro lavorare perché ci sia un coordinamento europeo delle risposte che vengono date. Se a questo si somma che domenica è coinciso lo sciopero dei controllori Enav, la cosa assume contorni di gravità anche maggiore. Il ministero si faccia carico di una visione di insieme”.