“No, grazie”. Emirates sbatte la porta in faccia alla richiesta di sospendere la vendita dei biglietti da parte dell’aeroporto di Londra Heathrow e definisce inaccettabile un’intimazione di questo tipo. Lo scalo nei giorni scorso aveva messo un tetto al numero di passeggeri che verrà movimentato giornalmente fino all’11 settembre, ovvero 100mila, 4mila in meno del previsto, chiedendo ai vettori di non emettere ulteriori biglietti rispetto a quelli già venduti.



La posizione del vettore

In una nota la compagnia di Dubai ha duramente criticato l’iniziativa sia nel merito sia nel metodo, spiegando che avrebbero dovuto provvedere entro 36 ore, indicando i voli che sarebbero stati coinvolti dalle riduzioni per avvisare e riproteggere i passeggeri che già avevano acquistato il biglietto. Minacciando anche azioni legali.

Il vettore ha anche accusato l’aeroporto di volersi rivalere sulle compagnie per mancanze che sarebbero in realtà solo riconducibili all’aeroporto e alla sua gestione.