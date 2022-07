Wizz Air partner dello Sziget festival

Wizz Air supporta uno Sziget più 'green'. La compagnia aerea ha stretto una partnership con il festival musicale per promuovere una partecipazione sostenibile all’evento.

Grazie alla campagna della low cost in programma dall'8 al 17 agosto, i partecipanti provenienti da Paesi stranieri potranno trasportare gratuitamente le loro tende su alcuni voli della compagnia aerea da e per Budapest.



“Wizz Air è orgogliosa di avere le più basse emissioni di carbonio per passeggero-chilometro tra le compagnie aeree europee, che saranno ulteriormente ridotte del 25% entro il 2030. Ci impegniamo per la sostenibilità non solo quando creiamo i nostri orari e operiamo i nostri voli, ma incoraggiamo anche i nostri passeggeri a scegliere le opzioni più ecologiche in tutti gli ambiti della loro vita. Questo include la nostra iniziativa congiunta con il Sziget Festival, che mira a ridurre la quantità di tende 'monouso' durante il festival”, commenta in una nota Johan Eidhagen, chief people and ESG Officer di Wizz Air.