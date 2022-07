Sita, 400 milioni di dollari per lo sviluppo di soluzioni sostenibili

Sostenere lo sviluppo di nuove soluzioni e di strategie riguardanti l’ambito della sostenibilità e necessarie per affrontare le sfide attuali e future dell’industria dell’aviazione. Questi gli obiettivi della linea di credito di 400 milioni di dollari ottenuta da Sita. "La sostenibilità è in cima alla nostra agenda e siamo profondamente impegnati a garantire un futuro sostenibile per tutti, anche per i nostri dipendenti, clienti e partner. Siamo lieti di assicurarci un finanziamento direttamente collegato ai risultati dei nostri impegni di sostenibilità", commenta in una nota Nicolas Husson, cfo di Sita.

Il finanziamento in pool – ottenuto per un periodo minimo di tre anni - è stato sottoscritto in eccesso ed è stato promosso da nove istituti di credito: Société Générale e Crédit Industriel et Commercial; Barclays, Credit Suisse e J.P. Morgan; Bank of China, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) e Unicredit; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).



Il nuovo finanziamento va a sostituire le precedenti linee di credito e sarà direttamente collegato al raggiungimento da parte dell’azienda di target relativi ad alcuni Key Performance Indicator (KPI) ambientali e agli obiettivi annuali pre-concordati di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, con un bonus o un malus sul margine di interesse a seconda delle prestazioni di Sita. La performance di Sita rispetto a questi obiettivi sarà sottoposta a verifica esterna.