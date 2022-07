Klm taglierà 10-20 voli al giorno fino a fine agosto

Il taglio di alcuni voli sulle rotte europee e una limitazione ai posti in vendita fino alla fine di agosto. Sono queste le due misure decise da Klm per fare fronte alla carenza di personale che sta colpendo da una parte la compagnia stessa e dall’altra l’aeroporto di riferimento, ovvero Amsterdam Schiphol. Scalo che già nelle scorse settimane aveva chiesto ai vettori di diminuire gli impegni per evitare situazioni di emergenza nel corso dell’alta stagione.

La compagnia olandese toglierà dallo schedule tra i 10 e i 20 voli al giorno e lascerà posti disponibili su altri aerei, questo il motivo per i meno posti in vendita, per potere avere un polmone disponibile per i rebooking.



“I clienti che non possono volare saranno informati in modo tempestivo e riprenotati su un volo diverso – spiega la compagnia in una nota -. Nella maggior parte dei casi, questo volo partirà lo stesso giorno o il più vicino possibile alla prenotazione originale. I passeggeri non dovranno contattare Klm a tale scopo, ma saranno informati da Klm o dal proprio agente di viaggi”.