Star Alliance e Deutsche Bahn in partnership intermodale dal 1 agosto

Deutsche Bahn diventa il primo partner intermodale al mondo di Star Alliance. L’accordo, al via dal prossimo 1 agosto, prevede la possibilità di iniziare o terminare il viaggio in aereo usufruendo dei collegamenti ferroviari tedeschi, a bordo di treni ecologici.

A darne notizia è la piattaforma Travelio, spiegando che il modello di partnership intermodale di Star Alliance sarà esteso non solo ad altri mezzi di trasporto, ma anche ad ulteriori Paesi dopo la Germania. Alla base dell’accordo è il programma Lufthansa Express Rail, attivo da oltre 20 anni per i clienti della compagnia di bandiera tedesca e pensato per permettere un’unica prenotazione integrata aereo più treno, con possibilità di check-in già in stazione.

Tutti i clienti delle 25 compagnie aeree raccolte da Star Alliance potranno usufruire ora di questo vantaggio.

Alberto Caspani