Marinobus lancia il nuovo sito web

Sta per vedere la luce il nuovo sito web di MarinoBus. L'operatore ha annunciato che il progetto è in fase di finalizzazione e di testing e arriva a 6 anni dalla precedente release.

Obiettivo primario del nuovo sito sarà quello di "rafforzare ulteriormente la comunicazione e il legame con la community dei viaggiatori", come si legge in una nota dell'operatore.



I progetti futuri vedono anche l'inserimento di un e-shop con gadget e capsule collecgtion.



“Fondamentale, per la finalizzazione del progetto, è stato il coinvolgimento di un gruppo di nostri viaggiatori, che ci ha fornito utilissime osservazioni, richieste e proposte" spiega Gerardo Marino (nella foto), amministratore unico di MarinoBus. Che aggiunge: "Siamo convinti, infatti, che l’esperienza di viaggio non inizi quando i passeggeri mettono piede a bordo ma quando digitano l’indirizzo del nostro sito web o usano la nostra app mobile o chiamano il nostro servizio clienti per pianificare i propri spostamenti”.