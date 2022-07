Binter: via ai voli tra Firenze e Canarie

Sono decollati per la prima volta sabato scorso i voli Binter da Firenze per le isole Canarie.

Il volo inaugurale, come riporta una nota della stessa compagnia, è decollato da Gran Canaria alle 9:30 e dall'Amerigo Vespuuci alle 15:30, con arrivo alle 19:05. Lo schedule prevede un collegamento settimanale.



Binter offre anche un collegamento gratuito tra le rotte nazionali e interinsulari tra le isole canare in caso di voli in coincidenza. Inoltre il vettore collega con l'arcipelago, oltre a Firenze, anche Torino e Venezia, con decolli rispettivamente il martedì alle 16:40 e il lunedì alle 16:25.



"Come novità - si legge ancora nella nota di Binter -, per i passeggeri in partenza dagli aeroporti italiani, la compagnia offre la possibilità di poter visitare due isole con lo stesso biglietto a soli 40 euro in più, grazie al suo nuovo prodotto: Discover, lo stopover di Binter".